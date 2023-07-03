اكتمال الاستعدادات في منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بأبو عجرم لتوديع الحجاج

أكملت الجهات الحكومية في منفذ الحديثة الحدودي، ومدينة الحجاج في مركز أبو عجرم، استعداداتهم لتوديع حجاج بيت الله الحرام، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، بمتابعة وإشراف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.