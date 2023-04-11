"مجموعة بيور" تقيم احتفالها السنوي بمناسبة مرور تسع سنوات على تأسيسها

نظَّمت مجموعة "بيور" للأعمال حفلها السنوي بمدينة جدة، الذي يوافق مرور تسع سنوات على إنشائها، وذلك بحضور الشركاء المؤسسين للمجموعة، وهم: أنس الصافي، خالد الشخشير، هشام رويحي وعلي باهارون، إضافة إلى قادة شركات المجموعة، وجميع منسوبيها.
وجاء الحفل السنوي تحت شعار "رحلة بيور في خلق أثر" مستعرضةً الأثر الذي أسهمت في تحقيقه، وذلك من خلال شركاتها المختلفة ومنسوبيها منذ انطلاقتها حتى اليوم.
واستعرض أنس الصافي، الشريك المؤسس لمجموعة بيور، رحلة النجاح والتحديات التي شهدتها المجموعة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2014 كشركة صغيرة، يقودها مجموعة من الشباب الطموح الذين جمعتهم غاية واضحة، هي (تمكين الإنسان من خلق أثر)، إلى أن أصبحت المجموعة منصة نمو سعودية، تعمل على إضافة قيمة حقيقية من خلال شبكة متنوعة من الشركـات الوطنية سريعة النمو في قطاعات مختلفة عدة، وتطمح للانطلاق إلى العالمية.
كما أشاد الصافي بالشركات الرئيسية التي تتشكل منها مجموعة بيور، وتعمل في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: مجال الاستشارات الإدارية والاستراتيجية، ومجال العلاقات العامة والدعاية والإعلان، إضافة إلى مجال الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة المتميزة في قطاعات مختلفة.
ومن جانبهم، سرد مؤسسو شركات المجموعة رحلتهم مع فريق عملهم المتميز في إضافة قيمة حقيقية من خلال المشاريع المختلفة التي قاموا بتنفيذها على مَر السنين الماضية.
وشهد الحفل تكريم منسوبي المجموعة ممن أكملوا أكثر من خمس سنوات نظير ما قدموه من جهود متميزة وتفانٍ في العمل، إضافة إلى تكريم الأقسام المساندة التي قدمت دعمًا منقطع النظير؛ ساهم في نجاح المجموعة وشركاتها، ووصولها لما هي عليه اليوم.
كما تخلل الحفل فقرات تفاعلية عديدة، منها مسابقات وألعاب ترفيهية، هدفت إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين الزملاء.
واختُتمت المناسبة بالتقاط الصور التذكارية للمجموعة.