"مجموعة بيور" تقيم احتفالها السنوي بمناسبة مرور تسع سنوات على تأسيسها

واستعرض أنس الصافي، الشريك المؤسس لمجموعة بيور، رحلة النجاح والتحديات التي شهدتها المجموعة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2014 كشركة صغيرة، يقودها مجموعة من الشباب الطموح الذين جمعتهم غاية واضحة، هي (تمكين الإنسان من خلق أثر)، إلى أن أصبحت المجموعة منصة نمو سعودية، تعمل على إضافة قيمة حقيقية من خلال شبكة متنوعة من الشركـات الوطنية سريعة النمو في قطاعات مختلفة عدة، وتطمح للانطلاق إلى العالمية.