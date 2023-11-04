فوربس: مجموعة stc قائد الاستدامة الأول في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالشرق الأوسط

ومن الملحوظ أن مجموعة stc حققت مجموعة من الإنجازات في العديد من نواحي الاستدامة، شملت تقديم 4,348 ساعة تدريبية على الاستدامة للموظفين، وتحقيق معدل 38.21% في الاعتماد على المحتوى المحلي، إلى جانب إشراك 213 منشأة صغيرة ومتوسطة في عمليات المشتريات ومنح عقود للمشاريع العملاقة تستخدم المحتوى المحلي بقيمة 5 مليارات ريال، وكذلك تقديم ما يزيد عن 127,000 ساعة تدريبية عن طريق stc Academy. واحتضنت المجموعة عبر مسرعة InspireU، نحو 100 شركة ناشئة، وقدمت لها دعماً بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال، إضافة إلى تحقيق معدل 52% في تمثيل المرأة ضمن قسم التحليلات المتقدمة، واستيعاب موظفين ينتمون إلى 43 جنسية مختلفة ضمن فريق العمل. وعلاوة على ذلك، ساهمت المجموعة في تمكين 324 منظمة غير حكومية تقنياً عبر برنامج التمكين التقني، الذي يقدم خدماته لأكثر من 10,000 مستخدم في 64 مدينة. كما حققت المجموعة معدل 100% في تحليل الوحدات بشأن المخاطر الناتجة عن الفساد، فيما أكمل 99% من موظفي المجموعة تدريبهم على حماية البيانات والخصوصية، بينما تلتزم المجموعة بهدفها الطموح بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق1 والنطاق2 بنسبة 50% على التوالي بحلول عام 2050