خطيب المسجد النبوي: التفريط في حقوق الناس يؤدي إلى حمل أثقال وهموم وحسرات

وأكد "البعيجان"، في الخطبة، أن ألدّ الخصوم يوم القيامة أعظم الناس حقًا؛ فيا ليت شعري كيف حال من كان خصمه بين يدي الله من أقرب الناس إليه وأولى الناس به {يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه}، فالله الله في حقوق الناس، الله الله في حقوق الغرباء الذين قد لا تجد فرصة للقائهم وحقهم مرهون بعفوهم ورد مظالمهم، الله الله في حقوق الأهل والأقرباء الذين أوصى الله بهم، الله الله في حقوق الوالدين والأبناء، الله الله في حق الزوجين، فإن الله تعالى قد جعل أساس العلاقة الزوجية الرفق والمودة والرحمة، فقد أمر بحسن العشرة وتقدير العلاقة الزوجية، وقد شرع الله الأحكام والحقوق الزوجية، فجعل لكل من الطرفين أحكامًا وحقوقًا وواجبات، ورتب عليها الجزاء والحساب، وحتّم أمرها بالثواب والعقاب، وليست هذه الحقوق مجرد أخلاق ذوقية وآداب اجتماعية وأحكام قانونية، بل هي أحكام ربانية وآيات قرآنية وسنة نبوية، يُتعبد الله بالالتزام بها كما يُعصى بمخالفتها وهي ميدان اختبار وامتحان.