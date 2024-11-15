انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية الفرنسية بشأن تطوير العلا

بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عقدت اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية المشرفة على الاتفاقية الحكومية الدولية التي تم توقيعها في 10 أبريل 2018م حول التنمية الثقافية والتراثية والسياحية والبشرية في محافظة العلا، اجتماعها الثاني في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.