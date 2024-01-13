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جدة.. "مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم لترويجه أكثر من 122 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

جدة.. "مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم لترويجه أكثر من 122 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجه (122,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
النيابة العامة
جدة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
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أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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