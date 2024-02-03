"إرواء" تدشن 6 محطات مياه شرب في مكة المكرمة والباحة

جاء ذلك بدعم خمس محطات من منصة "إحسان" وهي: "الرهوة، كساب، يبس غامد، الظوافرة، المجيرمة"، و"محطة سعيا" من مؤسسة وقف الشيخ سعد بن عبدالله الموسى.