"إرواء" تدشن 6 محطات مياه شرب في مكة المكرمة والباحة

دشنت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، اليوم السبت، ست محطات جديدة لتزويد المياه الصالحة للشرب في مكة المكرمة والباحة.
جاء ذلك بدعم خمس محطات من منصة "إحسان" وهي: "الرهوة، كساب، يبس غامد، الظوافرة، المجيرمة"، و"محطة سعيا" من مؤسسة وقف الشيخ سعد بن عبدالله الموسى.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجمعية المستمرة لتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لجمعية "إرواء" متعب المسيند، وممثلي الجمعيات الشريكة، وأعيان المنطقة والأهالي.
وتعد هذه المحطات امتدادًا لإنجازات جمعية "إرواء" في تنفيذ محطات تنقية وتحلية مياه الشرب في مناطق المملكة العربية السعودية؛ بما يزيد على خمسين محطة، بفضل الله، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة في تحسين جودة الحياة.