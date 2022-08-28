"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة عن صرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة السادسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/ 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (57.567.473) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (31.762)؛ وذلك لعدد (89) مزارعًا.
يُذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (506.608) أطنان لعدد (1726) مزارعًا.
ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، دعت المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.