"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة عن صرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة السادسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/ 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.