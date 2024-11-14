القوات الجوية تواصل مشاركتها باحترافية عالية بمعرض البحرين الدولي للطيران

يُذكر أن معرض البحرين الدولي للطيران الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024، يشهد استعراض أكثر من 125 نوعًا من الطائرات، إضافة إلى الاستمتاع بالعروض الجوية التي تجسد أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران.