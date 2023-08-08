عروض "ديزني على الجليد" تستقبل زوار "بوليفارد رياض سيتي" بدءًا من 24 أغسطس

يعود العرض العالمي الشهير "ديزني على الجليد"، إلى الرياض بنسخة 100 عام من العجائب في الـ24 من أغسطس الجاري، الذي سيقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، مع عروض أدائية حية مبهرة تضمّ حكايات وتجارب عديدة على الجليد، ويستمرّ حتى الـ20 من سبتمبر المقبل.