القائد الاستثنائي.. مواقف ولقطات مضيئة في مقابلات ولي العهد مع رؤساء وزعماء العالم

فأثناء جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الرياض لاحظ ولي العهد خطأ في ترجمة المترجم لكلام "بوتين" حين قال: "كان الاتحاد السوفييتي أول دولة تعترف باستقلال المملكة العربية السعودية قبل نحو 100 سنة". وحينها، قاطع ولي العهد السعودي المترجم قائلاً: "فقط، فخامة الرئيس، أود أن أصحح للمترجم أن السعودية لم تستقل في ذلك الوقت، السعودية أعيد توحيدها، لم تكن مستعمرة في التاريخ".