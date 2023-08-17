"سعود بن نهار" يدشن 8 مبانٍ تعليمية في الطائف بأكثر من 100 مليون ريال

وشاهد المحافظ عرضًا مرئيًا حول المشروعات التعليمية المنفذة، مستمعًا إلى كلمة من مدير عام التعليم بالمحافظة حول المشاريع المنفذة، وقيمتها، ومدة تنفيذها ودورها في دفع العجلة التنموية للتعليم في المحافظة؛ لتنضمّ للمرافق الحيوية التي تقدم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات.