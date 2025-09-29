وزارة الثقافة توقّع اتفاقية تعاون مع "الزكاة والضريبة والجمارك" خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي

وتُعد الاتفاقية خطوة نوعية في سياق تعزيز الشراكات بين وزارة الثقافة والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتكامل الأدوار وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية والاقتصادية، حيث تتقاطع المجالات الثقافية مع التنمية الاقتصادية واللوجستية والأنظمة الداعمة لها، وذلك لبناء قطاع ثقافي حيوي ومستدام وذي أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.