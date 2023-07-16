نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن

أدّى نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدّى الصلاة مع نائب امير المنطقة، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز،والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين.