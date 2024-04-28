طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة وسيولٌ على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعديّة الممطرة، وحالة البحر خفيفة إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.