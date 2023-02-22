"الفارس" يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس ويؤكد: مسيرة ممتدة لدولة قوية

رفع محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بذكرى يوم التأسيس.
وقال: "إن يوم التأسيس يعدّ شاهدًا على مسيرة وطن تاريخية ممتدة لأكثر من 300 عام، وما أثمرته من دولة قوية رائدة وحضارة متفردة يشار إليها بالبنان، كما أنه ذكرى متجددة للملاحم البطولية التي خاضها مؤسسو هذه البلاد المباركة في سبيل جمع الشتات وزرع التلاحم وبناء حكم متين مرتكز على ثوابت الشريعة السمحة وقيم العدل والمساواة.
وأضاف: "إن ما تعيشه المملكة -بفضل الله- من رخاء ونماء وتنمية في يومنا الحاضر هي ثمار ما غرسه قادة وملوك الدولة السعودية منذ تأسيسها؛ حتى رسخت مكانتها في مصافّ الدول المتقدمة، واضطلعت بدورٍ رائدٍ في الساحتين الإقليمية والدولية، وشهدت جميع قطاعاتها تحولات ونقلات نوعية لا سيما في مجال الأمن الغذائي.
ودعا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء والعيش الكريم.