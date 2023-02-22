"الفارس" يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس ويؤكد: مسيرة ممتدة لدولة قوية

وقال: "إن يوم التأسيس يعدّ شاهدًا على مسيرة وطن تاريخية ممتدة لأكثر من 300 عام، وما أثمرته من دولة قوية رائدة وحضارة متفردة يشار إليها بالبنان، كما أنه ذكرى متجددة للملاحم البطولية التي خاضها مؤسسو هذه البلاد المباركة في سبيل جمع الشتات وزرع التلاحم وبناء حكم متين مرتكز على ثوابت الشريعة السمحة وقيم العدل والمساواة.