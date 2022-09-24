وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة الاجتهادات الفوضوية

ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، عددًا من المحاور المهمة، من بينها الاجتهاد ضرورة مُلِحّة في العصر الحاضر، وصور الاجتهاد وضوابطه، والمجتهدون وإعِدادهم، فضلاً عن استعراض نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي، وكذلك نماذج عصرية في المجالات الاقتصادية والطبية والبيئية، مثل موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.