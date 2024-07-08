وزير النقل يبحث مع نظيره الروماني سبل تعزيز التعاون الثنائي ويوقعان مذكرة تفاهم

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بعد ذلك، وقع وزير النقل مع نظيره الروماني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المملكة ورومانيا في مجال الخدمات اللوجستية.