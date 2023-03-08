أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في إصدار تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان

وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت فعليًّا في استقبال طلبات الحصول على تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان المبارك لعام 1444هــ، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات سيكون يوم الخميس 23 / 08 / 1444هـ.