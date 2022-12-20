تقارير أمريكية: باب المفاوضات لم يغلَق.. سعوديون وقطريون يرغبون في شراء مانشستر

كشفت تقارير أمريكية أن المحادثات بين مستثمرين سعوديين وقطريين مع ملاك نادي مانشستر يونايتد لشرائه، ما زالت مستمرة ولم يتم إغلاق باب المفاوضات كما تم تداوله في وسائل الإعلام خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأشارت إلى أن مسؤولين كبارًا من نادي مانشستر يونايتد، التقوا بعدد من المستثمرين السعوديين والقطريين في نهائيات كأس العالم، وتم خلال النقاش فتح باب المفاوضات لشراء النادي الإنجليزي الشهير.
وتُواجه عائلة جليزر التي تمتلك ٩٠% من النادي، انتقادات من مشجعي يونايتد طوال فترة عملهم؛ حيث تأمل الجماهير رؤية تغيير كبير في مجلس الإدارة خلال الموسم الرياضي المقبل.
وقالت التقارير الأمريكية إنه لا يوجد معلومات كافية عن المحادثات التي تمت مؤخرًا إلا أن الملاك أكدوا أن المفاوضات مستمرة للبيع الكامل أو الجزئي، وهناك تَقَدم بشكل جيد في المحادثات.
فيما أكد المستشار المالي الحصري للنادي، رغبتهم في بيع النادي بشكل كامل خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣، بمقابل بين ٦- ٧ مليارات جنيه إسترليني.