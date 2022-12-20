تقارير أمريكية: باب المفاوضات لم يغلَق.. سعوديون وقطريون يرغبون في شراء مانشستر

وقالت التقارير الأمريكية إنه لا يوجد معلومات كافية عن المحادثات التي تمت مؤخرًا إلا أن الملاك أكدوا أن المفاوضات مستمرة للبيع الكامل أو الجزئي، وهناك تَقَدم بشكل جيد في المحادثات.