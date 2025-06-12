شاهد.. "سعود الطبية" تُجري أول عملية لتبديل رأس عظمة العضد في مفصل الكتف

نجح فريق طبي متخصص في مدينة الملك سعود الطبية – عضو تجمع الرياض الصحي الأول – في تحقيق إنجاز طبي نوعي، تمثّل في إجراء أول عملية من نوعها لتبديل رأس عظمة العضد في مفصل الكتف، وذلك لمريض في العقد الرابع من عمره كان يعاني من مضاعفات فقر الدم المنجلي، تسببت في تنخّر لاوعائي في رأس عظمة العضد، مما أدى إلى آلام مزمنة أثرت بشكل كبير على حركة المفصل والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.
وأوضح الدكتور بندر السهلي، استشاري جراحة العظام والأطراف العلوية وقائد الفريق الطبي، أن المريض خضع لفحوصات دقيقة شملت: الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي قبل اتخاذ قرار التدخل الجراحي.
وقد أُجريت العملية بنجاح - ولله الحمد - وتلقى المريض بعد العملية رعاية تأهيلية مكثفة من قِبل فريق العلاج الطبيعي والوظيفي، تمثلت في وضع خطة علاجية مناسبة لحالته.
ويُعدّ هذا الإنجاز من العمليات النوعية والنادرة، ويجسّد كفاءة الكوادر الصحية في مدينة الملك سعود الطبية في التعامل مع الحالات المعقدة، ويؤكد مكانة المدينة كمركز طبي مرجعي في مختلف التخصصات الصحية.