شاهد.. "سعود الطبية" تُجري أول عملية لتبديل رأس عظمة العضد في مفصل الكتف

نجح فريق طبي متخصص في مدينة الملك سعود الطبية – عضو تجمع الرياض الصحي الأول – في تحقيق إنجاز طبي نوعي، تمثّل في إجراء أول عملية من نوعها لتبديل رأس عظمة العضد في مفصل الكتف، وذلك لمريض في العقد الرابع من عمره كان يعاني من مضاعفات فقر الدم المنجلي، تسببت في تنخّر لاوعائي في رأس عظمة العضد، مما أدى إلى آلام مزمنة أثرت بشكل كبير على حركة المفصل والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.