وطن عظيم نفاخر فيه بين الأمم.. "الجاسر" في يوم التأسيس: عمق تاريخي وعهد مشرق

رفع وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، التهانيَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله، بمناسبة ذكرى التأسيس.
وقال الوزير: "نحتفي اليوم بذكرى يوم التأسيس الذي يمثّل العمق التاريخي الكبير، والإرث الحضاري العريض، لهذا الوطن العظيم، الذي نفاخر فيه بين الأمم، بدءًا من تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، وصولًا للعهد المضيء والمشرق لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله"، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.