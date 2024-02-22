وطن عظيم نفاخر فيه بين الأمم.. "الجاسر" في يوم التأسيس: عمق تاريخي وعهد مشرق

وقال الوزير: "نحتفي اليوم بذكرى يوم التأسيس الذي يمثّل العمق التاريخي الكبير، والإرث الحضاري العريض، لهذا الوطن العظيم، الذي نفاخر فيه بين الأمم، بدءًا من تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، وصولًا للعهد المضيء والمشرق لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله"، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.