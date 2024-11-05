الأميرة "جواهر" تسلّم مفاتيح 6 وحدات سكنية للمستفيدات في حفل جمعية طويق بجدة

وأوضحت الأميرة جواهر أن من مستهدفات رؤية المملكة 2030 أن يكون القطاع غير الربحي عنصراً أساسياً في تنمية المجتمع والاقتصاد، ومساهماً في الناتج المحلي بهدف تمكين القطاع وتحقيق أثر أعظم له على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مقدمة شكرها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعاونها المستمر، ولجمعية طويق للإسكان والتنمية على التزامها وتفانيها في تحقيق رسالتها، وللجهات المشاركة والداعمة لإنجاح هذا المشروع لتحقيق المستهدفات لهذا العام.