الأميرة "جواهر" تسلّم مفاتيح 6 وحدات سكنية للمستفيدات في حفل جمعية طويق بجدة

سلّمت الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة في وقف صيتة بنت عبدالعزيز - رحمها الله -، مفاتيح ست وحدات سكنية للمستفيدات من المرحلة الأولى من مبادرة شراء المساكن، التي تدعمها جمعية طويق للإسكان والتنمية بتمويل من وقف الأميرة صيتة، وذلك في الحفل الذي نظمته الجمعية، مساء اليوم بفندق روشان الأزهر بجدة.
وتضمن الحفل عرض فيديو تعريفي عن جمعية طويق ومشاريعها التنموية، تلاه كلمة لسمو الأميرة جواهر بنت تركي، نوهت خلالها بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة في تلمس احتياجات المواطن والمقيم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، بما يعزز استقرارهم ورفاهيتهم، ويتيح لهم حياة كريمة ومستدامة.
وأوضحت الأميرة جواهر أن من مستهدفات رؤية المملكة 2030 أن يكون القطاع غير الربحي عنصراً أساسياً في تنمية المجتمع والاقتصاد، ومساهماً في الناتج المحلي بهدف تمكين القطاع وتحقيق أثر أعظم له على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مقدمة شكرها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعاونها المستمر، ولجمعية طويق للإسكان والتنمية على التزامها وتفانيها في تحقيق رسالتها، وللجهات المشاركة والداعمة لإنجاح هذا المشروع لتحقيق المستهدفات لهذا العام.
وأضافت أن العمل الاجتماعي التنموي والوقفي متأصل في هذا المجتمع، كما هو أصيل في أرضنا المباركة، وقد رسخ مؤسس هذه الدولة العظيمة -طيب الله ثراه- قيم التكافل الاجتماعي، وسار على أثره أبناؤه البررة.
وكرست الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله- حياتها للعمل الخيري والاجتماعي والتنموي، وكان من أولوياتها خدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعمارة بيوت الله، وتقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورعاية المجتمع، وتفريج الكرب، وتأهيل وتمكين الأيتام، والمساهمة في الخدمات الطبية. وكان النصيب الأكبر من هذا الاهتمام والرعاية موجهاً للمرأة وقضاياها.
ثم ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية طويق حصة العيسى، كلمة استعرضت خلالها مبادرة شراء المساكن، التي تأتي بشراكة مثمرة بين الجمعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عقب ذلك، جرى تسليم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدات، إلى جانب تكريم المشاركين في هذا الإنجاز، واختتمت الفعاليات بجولة في معرض الجمعية، للاطلاع على جهودها ومبادراتها المستقبلية.