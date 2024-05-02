14 شرطًا.. بدء استقبال طلبات تصاريح المناحل بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ويأتي القرار استشعارًا من الهيئة لأهمّية النحل في النظام البيئي وإسهاماته الحيوية في تلقيح "90%" من النباتات البرية المزدهرة، و"87%" من المحاصيل الزراعية في العالم، وتُمثل المحمية بيئة نموذجية لتكاثر أعداد النحل؛ مما يسهم في رفع نسبة تكاثر النباتات والأشجار المحيطة، ويعزِّز من جهودها المبذولة عبر استراتيجيتها لتنمية الغطاء النباتي وحمايته من الرعي والاحتطاب الجائرَيْن، على أن تكون فترة التصريح بدءًا من 01 مايو الجاري وحتى منتصف أكتوبر 2024، مع أهمية التزام النَّحال بالاشتراطات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.