كأول مختبر لخدمة الرعاية الأولية على مستوى المملكة.. تجمع المدينة يتسلّم الاعتماد الدولي للمختبر المركزي

تسلَّم تجمع المدينة المنورة الصحي شهادة الاعتماد الدولي للمختبر المركزي بمركز الفحوصات الموحد من المركز السعودي للاعتماد، وذلك بعد استيفائه لمتطلبات ومعايير ISO 15189 الخاصة بالمختبرات الطبية، وذلك خلال ملتقى الصحة العالمي 2025.
ويُعد هذا الاعتماد من أبرز الاعتمادات العالمية في مجال الجودة المخبرية، ويخضع لإشراف المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، فيما يُعتبر المركز السعودي للاعتماد الجهة الوطنية الوحيدة المخوّلة بمنح هذا النوع من الاعتمادات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى المملكة، إذ يُعتبر المختبر المركزي بمركز الفحوصات الموحد أول مختبر يخدم مراكز الرعاية الأولية يحصل على هذا الاعتماد الدولي، في خطوة تعكس التزام تجمع المدينة المنورة الصحي بتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في الأداء، ومواصلة مسيرته نحو التميز والاعتماد المؤسسي ضمن منظومة الرعاية الصحية بالمنطقة.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الاعتماد يأتي امتدادًا لجهوده في تطوير البنية التحتية لمعامل التحاليل الطبية وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيدين، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.