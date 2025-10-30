كأول مختبر لخدمة الرعاية الأولية على مستوى المملكة.. تجمع المدينة يتسلّم الاعتماد الدولي للمختبر المركزي

ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى المملكة، إذ يُعتبر المختبر المركزي بمركز الفحوصات الموحد أول مختبر يخدم مراكز الرعاية الأولية يحصل على هذا الاعتماد الدولي، في خطوة تعكس التزام تجمع المدينة المنورة الصحي بتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في الأداء، ومواصلة مسيرته نحو التميز والاعتماد المؤسسي ضمن منظومة الرعاية الصحية بالمنطقة.