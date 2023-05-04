إدمان ثم ترويج يسببان شتات أسر وفقدان الوظيفة.. "سبق" تلتقي ضحايا فخ الإدمان

وحرصت "سبق" على معرفة دوافع وقوع بعض الضحايا في هذا العالم الخطر، فالتقينا مدمنًا سابقًا لمادة "الشبو" للوقوف على قصته …فقال: "البداية كانت بسبب رفقاء السوء، كنا نجلس مع بعض الشباب، وعرفت أن واحدًا منهم يستخدمه، ففكرت بتجربته، ومن أول جرعة وقعت في إدمانه".