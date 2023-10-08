جازان.. 658 جولة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق تحرّر 658 مخالفة
نفّذت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية محافظة ضمد، خلال شهر سبتمبر الماضي، 658 جولة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق والتشوّه البصري، والمباني والحفريات، للتأكّد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرقة الميدانية شملت تنفيذ 267 جولة رقابية على الأسواق، و352 جولة رقابية صحية، و34 جولة رقابية على التشوّه البصري، وجولة رقابية واحدة على المباني، و4 جولات رقابية على الحفريات، مبيناً أن الجولات الرقابية أسفر عنها تحرير 658 مخالفة.
وأكّد أن البلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكّد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقها أقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.