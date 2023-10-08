جازان.. 658 جولة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق تحرّر 658 مخالفة

وأكّد أن البلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكّد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقها أقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.