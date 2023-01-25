سِحر الصحراء.. "أم سالم" تُطرب بمُكائها كـ"عازف الناي".. و"سبق" ترصد تفاصيل حياتها بالفيديو

"صعود وهبوط وشقلبة وحركات مثيرة".. تميزه عن غيره

يمكن التعرف على طائر "أم سالم" وتمييزه عن غيره من الطيور من طريقة طيرانه الغريبة؛ حيث يطير إلى ارتفاع 20 مترًا في الجو ويقوم بحركات مثيرة من شقلبة وصعود وهبوط، ثم يهوي بسرعة انسيابية خاطفة نحو الأرض والأجنحة مفرودة حيث يصل امتدادها إلى 41 سم تقريبًا، وهو يفضل الجري على الرمال عن الطيران بمساعدة أرجله الطويلة، كما تساعد أرجله الطويلة أيضًا على حمل جسمه عاليًا بعيدًا عن الرمال الصحراء الحارقة؛ إذ إنه يجري ثم يقف منتصف القامة.