"رواوة".. موقع أثري يوثق 300 نقش لحركة الحجاج والقوافل جنوب المدينة المنورة

ويتميّز موقع رواوة بوجود أكثر من 300 نقش أثري خلّدها الحجاج والمسافرون، لتشكّل توثيقًا بصريًا للتنقلات البشرية القديمة، ومرجعًا غنيًا للباحثين في مجالات التاريخ والآثار.