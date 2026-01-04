"رواوة".. موقع أثري يوثق 300 نقش لحركة الحجاج والقوافل جنوب المدينة المنورة

في خطوة لافتة تعكس البعد الحضاري لمنطقة المدينة المنورة، برز موقع "رواوة" كأحد المعالم الأثرية المهمة جنوب المدينة، محتفظًا بذاكرة العابرين على طريق القوافل وموروث تاريخي زاخر بالنقوش والرسوم الصخرية.
ويقع الموقع في منخفض طبيعي داخل مرتفع جبلي يُعرف بـ"الحليئة"، وكان على مدى قرون موردًا حيويًا للماء، ومحطة رئيسية للقوافل المتجهة إلى الحرمين الشريفين من أطراف الجزيرة العربية.
ويتميّز موقع رواوة بوجود أكثر من 300 نقش أثري خلّدها الحجاج والمسافرون، لتشكّل توثيقًا بصريًا للتنقلات البشرية القديمة، ومرجعًا غنيًا للباحثين في مجالات التاريخ والآثار.
ويُعد الموقع جزءًا من سلسلة مواقع تاريخية تحتضنها منطقة المدينة المنورة، التي لطالما شكّلت مركزًا مهمًا لطرق التجارة والحج، وأسهمت في تعزيز التواصل بين الحضارات منذ فجر التاريخ.