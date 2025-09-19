جائزة اليونسكو الفوزان الدولية تعلن عن أسماء فائزي النسخة الثانية

يذكر ان جائزة اليونسكو الفوزان الدولية أنطلقت في أكتوبر 2021 وتعدأول جائزة عالمية في اليونسكو تقدمها المملكة العربية السعودية للاحتفاء بإنجازات الباحثين الشباب في مناطق اليونسكو الخمسة حول العالم، ممن ساهموا في وضع بصمات بارزة في أوطانهم تهدف إلى تطوير ودعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز مبدأ التعلّم لأجل العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، عبر تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمهن المستقبل و تعزيز التعاون العلمي العالمي، ونشر العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب دورها في تزويد العلماء الشباب بفرص بحث ذات مستوى عالمي ترتقي بقدرات الشباب الإبداعية، وتحقق الإضافة للمجتمعات.