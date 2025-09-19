جائزة اليونسكو الفوزان الدولية تعلن عن أسماء فائزي النسخة الثانية
بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي و المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور عبدالإله بن علي الطخيس ومؤسس الجائزة عبدالله بن عبداللطيف الفوزان ،وسيمونا ميرلا ميكولسكو،رئيسة المؤتمر العام لليونسكو، وفيرا الخوري لاكويه، رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو ، ونائب المدير العام لمنظمة اليونسكو ليديا بريتو وعدد من المعالي والسعادة وممثلي دول الفائزين
أعلنت جائزة اليونسكو الفوزان الدولية عن أسماء فائزي النسخة الثانية خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، هذا وحصل على الجائزة كلا من ليجينغ تشينغ من الصين "آسيا والمحيط الهادي" ، منية لاسيريمن دولة المغرب " الدول العربية " ، كيرياكي ميخايلدو من قبرص " أوروبا وأمريكا الشمالية ،روزا فاسكيز من بيرو " أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" ، نداوديكا مولونديليني من ناميبيا " أفريقيا"
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو ، الدكتور عبدالإله بن علي الطخيس ، أن هذا الاحتفال لايمثل فقط لحظة التكريم للعلماء الشباب المبدعين بل يجسد رؤية المملكة العربية السعودية والتزامها العميق بدعم الابتكار والتعليم وتمكين الشباب من خلال شراكة فاعلة مع منظمة اليونسكو ومبادارة سباقة من مؤسسة عبدالله الفوزان للتعليم.
وبهذه المناسبة رفع مؤسس الجائزة ا عبدالله الفوزان أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة والمندوبية السعودية الدائمة في اليونسكو ؛ ومنظمة اليونسكو ،مثمناً الشراكة المتميزة بين الطرفين للاحتفاء بعلماء المستقبلواستقطاب علماء بارزين من الشباب ليكونوا رواد المعرفة وقادة المستقبلوعبر عن دعمه وامتنانه لكل من ساهم في إطلاق هذه الجائزة العالمية التي تعكس دور المملكة العربية السعودية الريادي في دعم البحث العلمي وتمكين المجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد العالمي ، وبارك الفوزان للفائزين مشيداً بإبداعهم وريادتهم في استكشاف آفاق المستقبل متمنيا لهم مسيرة حافلة بالنجاح والابتكار.
يذكر ان جائزة اليونسكو الفوزان الدولية أنطلقت في أكتوبر 2021 وتعدأول جائزة عالمية في اليونسكو تقدمها المملكة العربية السعودية للاحتفاء بإنجازات الباحثين الشباب في مناطق اليونسكو الخمسة حول العالم، ممن ساهموا في وضع بصمات بارزة في أوطانهم تهدف إلى تطوير ودعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز مبدأ التعلّم لأجل العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، عبر تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمهن المستقبل و تعزيز التعاون العلمي العالمي، ونشر العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب دورها في تزويد العلماء الشباب بفرص بحث ذات مستوى عالمي ترتقي بقدرات الشباب الإبداعية، وتحقق الإضافة للمجتمعات.
تشرف على الجائزة لجنة تحكيم من خمسة خبراء بارزين على مستوى العالم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويتم الإعلان عنها كل عامين، وتمنح الجائزة لخمسة علماء شباب يمثلون مناطق اليونسكو الخمس وتقدر قيمتها بـ 250ألف دولار .