إطلاق 37 كائنًا فطريًا في موقع الحِجر بالعُلا لتعزيز التنوع البيئي
أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، (37) كائنًا فطريًا في موقع الحِجر الطبيعي بالعُلا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التوازن البيئي وصون التنوع الطبيعي في المنطقة.
ويُعد موقع الحِجر أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لما يحمله من قيمة تاريخية وطبيعية فريدة.
وشملت الكائنات التي تم إطلاقها: غزال الريم، والوعل النوبي، والنعام، ضمن مراحل متقدمة من برامج إعادة التوطين، التي تهدف إلى استعادة التنوع البيولوجي وإحياء الحياة الفطرية في بيئاتها الطبيعية، بما يعزز كفاءة الأنظمة البيئية المحلية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لإعادة تأهيل الحياة الفطرية وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب دعم السياحة البيئية من خلال تعزيز حضور الأنواع الفطرية وإثراء التجارب الطبيعية للزوّار، بما يتماشى مع رؤية العُلا في تنمية مواردها البيئية وتعزيز قيمها الطبيعية.
وتسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة العُلا كوجهة تتكامل فيها الطبيعة مع التراث، عبر مشاريع تُعيد إحياء الكائنات الفطرية وتحافظ على التوازن البيئي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتنميتها.