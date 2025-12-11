إطلاق 37 كائنًا فطريًا في موقع الحِجر بالعُلا لتعزيز التنوع البيئي

وشملت الكائنات التي تم إطلاقها: غزال الريم، والوعل النوبي، والنعام، ضمن مراحل متقدمة من برامج إعادة التوطين، التي تهدف إلى استعادة التنوع البيولوجي وإحياء الحياة الفطرية في بيئاتها الطبيعية، بما يعزز كفاءة الأنظمة البيئية المحلية.