ضمن حفلات جولة المملكة.. "أصيل أبوبكر" و"ناصر نايف" يطربان جماهير تبوك

يشهد مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة تبوك بعد غد الجمعة حفلة طربية يشارك فيها اثنان من أبرز المطربين السعوديين، وهما الفنان أصيل أبوبكر، والفنان ناصر نايف، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع برنامج جودة الحياة.