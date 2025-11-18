"أمانة جدة" و"روشن" توقعان اتفاقية لإدارة وصيانة أحياء "العروس"

وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع البلدي والمطورين العقاريين، لتحقيق التنمية الحضرية المتكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" في بناء بيئة حضرية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.