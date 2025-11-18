"أمانة جدة" و"روشن" توقعان اتفاقية لإدارة وصيانة أحياء "العروس"

وقّعت أمانة محافظة جدة، اليوم، اتفاقية تعاون مع "مجموعة روشن" – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – لتشغيل وصيانة وإدارة الأحياء السكنية والمرافق العامة داخل مشروع "العروس" شمال جدة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025".
وجاءت الاتفاقية ضمن جهود الأمانة لتعزيز جودة الحياة واستدامة المجتمعات السكنية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأحياء العمرانية.
مثّل أمانة جدة في توقيع الاتفاقية معالي أمين المحافظة صالح بن علي التركي، فيما مثّل "روشن" الرئيس التنفيذي المكلف صباح بركات.
وبحسب الاتفاقية، تبدأ أعمال التشغيل فور استلام المخططات النهائية، حيث ستتولى "روشن" إدارة وصيانة المرافق العامة والأحياء السكنية في "العروس"، بما يشمل تنسيق الجهود مع الجهات المختصة، والالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة لضمان سلاسة تقديم الخدمات.
وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع البلدي والمطورين العقاريين، لتحقيق التنمية الحضرية المتكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" في بناء بيئة حضرية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.