الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 30 موقعاً حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز التأهيل الشامل بمدينة الدمام، وللنساء في مستشفى الملك خالد بمحافظة حفر الباطن، وغداً تقدّم الخدمة للرجال في محافظة البيضاء، فيما تقدّم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز الرعاية الصحية الأولية بحي غرناطة بالدمام، وللرجال في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بمحافظة بقيق، لمدة يوم واحد لكل موقع، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في جامعة اليمامة بمحافظة الخُبر، لمدة يومين، وللنساء في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، ومستشفى حفر الباطن المركزي لمدة يوم لكل منهما.