ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كينيا

تسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا نور الدين محمد حاج.