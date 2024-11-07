معرض البناء السعودي 2024 يجذب 30 ألف زائر ويعزز مكانته كمنصة رئيسة للقطاع

واستعرضت الجلسة أيضًا التوجه نحو المدن الذكية وممارسات البناء الأخضر، حيث شدد المتحدثون على أن قانون البناء السعودي يضع معايير صارمة للاستدامة، فيما تهدف وزارة الطاقة إلى تحقيق نسبة 50 % من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تم استعراض نماذج ناجحة لهذا التحول، من ضمنها تغيير مصابيح الشوارع التقليدية بمصابيح LED في العديد من المدن.