تجمع الأحساء الصحي يختتم فعالية الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

حيث ساهم الممارسون الصحيون المشاركون في تعريف زوار الفعالية بأعراض السرطان لكلٍ من سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، و التأكيد على أهمية الكشف المبكر للوقاية من مضاعفات المرض،

وتخللت الفعالية إضافة إلى ذلك التعريف بخدمة المدرب الصحي وهي احد البرامج المستحدثة لنموذج الرعاية الحديث لتعزيز الدور الصحي الوقائي.