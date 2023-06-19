تجمع الأحساء الصحي يختتم فعالية الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

اختتم تجمع الأحساء الصحي ممثلاً بإدارة نموذج الرعاية الصحية يوم السبت الماضي فعاليته التوعوية عن الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم، وذلك في مجمع العثيم.
حيث ساهم الممارسون الصحيون المشاركون في تعريف زوار الفعالية بأعراض السرطان لكلٍ من سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، و التأكيد على أهمية الكشف المبكر للوقاية من مضاعفات المرض،
وتخللت الفعالية إضافة إلى ذلك التعريف بخدمة المدرب الصحي وهي احد البرامج المستحدثة لنموذج الرعاية الحديث لتعزيز الدور الصحي الوقائي.
كما تم توفير خدمة حجز موعد فحص مبكر للسرطان للراغبين من مرتادي المجمع.
يذكر أن تجمع الأحساء الصحي خلال العام الماضي 2022م حقق المركز الأول على مستوى المملكة في أعداد المفحوصين لبرنامجي الكشف المبكر لسرطان القولون، والكشفر المبكر لسرطان القولون أمتدادا للنجاحات المحققه على صعيد خدمات المرضى والمستفيدين .