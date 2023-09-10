بحضور لافت.. "أمانة جازان" تطرح فرصها الاستثمارية في سيتي سكيب العالمي

تستعرض أمانةُ جازان في معرض "سيتي سكيب العالمي"، مشاريعَها التنموية وفرصَها الاستثمارية خلال الخمس السنوات القادمة "2023 - 2027"، بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال تتضمّن 5000 فرصة؛ منها 22 فرصة نوعية.
وشهد جناحُ أمانة جازان توافدًا كبيرًا من الزوار لمشاهدة المشاريع والفرص، والتي من أهمّ المشاريع التنموية والاستثمارية التي استعرضتها، واجهة جازان وجازان "جيت"، ومدينة الألعاب المائية، ومنتزه الوادي وجازان "بارك"، ومطل المدينة والشاطئ المعياري، ومنتزه السد، وجزيرة عثر، وواجهة الشقيق، وواجهة المضايا، وواجهة السهي، ومطل الغيوم، ومنتزه حمباص، وجامعة جازان الأهلية، ومدينة جازان الطبية الأهلية، ومجمع جازان التعليمي الأهلي، وبرج المال والأعمال، وجازان مول، ومركز الفعاليات والمؤتمرات والنقل البحري، ومنتجع الشلال، إضافة إلى جهودها في تعزيز مفهوم المدن الذكية، وسلامة البيئة، وتطوير البنية التحتية، وأنسنة المدن.
وتأتي مشاركة الأمانة امتدادًا لجهودها في التفاعل مع المجتمع، والشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال لتنمية منطقة جازان لحياة أفضل، بما يعزّز عناصر جودة الحياة بالمنطقة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص بالتنمية.
من جانبه أشار أمين منطقة جازان "م. يحيى الغزواني"، إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لكافة القطاعات؛ ومنها القطاع البلدي؛ للمضيّ قدمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث يرتبط القطاع البلدي في دعم وتحقيق أكثر من "30%" من أهدافها، كما ترتبط نشاطاته بأكثر من "60%" من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في المملكة، وتقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدماتها في القطاعين البلدي والإسكاني، بما نسبته "40%" في المدن السعودية بشكل مباشر، وتعتمد على تطوير اقتصاديات المدن والجذب الاستثماري ودعم مستقبل العقار لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها لتحقيق ركائز الرؤية في خلق اقتصاد مزدهر؛ من خلال مجتمع حيوي في الوطن الطموح.
وقال المهندس الغزواني: إن أمانة منطقة جازان وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير المنطقة جازان، وبدعم من سموّ نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز، حفظهما الله، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، تشارك الأمانة بجناحها للتعريف بأهم التوجهات التنموية والمشاريع والفرص الاستثمارية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بالتنمية، وبصناعة الفرص؛ حيث تتميّز منطقة جازان بتضاريسها الجغرافية، وبتنوع الأنشطة والحركة الاقتصادية فيها، لافتًا إلى أن منطقة جازان وجهة سياحية رئيسية، وهذه عوامل إيجابية ومحفزة ومشجعة للتنمية والاستثمار.
وأكّد أمين جازان أن الأمانة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة؛ للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لرفع معدلات التنمية وعناصر جودة الحياة.