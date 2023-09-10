بحضور لافت.. "أمانة جازان" تطرح فرصها الاستثمارية في سيتي سكيب العالمي

من جانبه أشار أمين منطقة جازان "م. يحيى الغزواني"، إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لكافة القطاعات؛ ومنها القطاع البلدي؛ للمضيّ قدمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث يرتبط القطاع البلدي في دعم وتحقيق أكثر من "30%" من أهدافها، كما ترتبط نشاطاته بأكثر من "60%" من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في المملكة، وتقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدماتها في القطاعين البلدي والإسكاني، بما نسبته "40%" في المدن السعودية بشكل مباشر، وتعتمد على تطوير اقتصاديات المدن والجذب الاستثماري ودعم مستقبل العقار لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها لتحقيق ركائز الرؤية في خلق اقتصاد مزدهر؛ من خلال مجتمع حيوي في الوطن الطموح.