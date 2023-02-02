"الأمن البيئي" يضبط 40 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (42) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مواطنين، (18) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسيات السودانية والصومالية والبنجلادشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.