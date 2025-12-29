بئر "العهن".. موضع نبوي في المدينة المنورة لا يزال يحتفظ بأثر البركة والاسم الكريم

في منطقة العالية بالمدينة المنورة، تقع بئر تاريخية ارتبطت بالبركة، وحُفظ أثرها عبر الزمان، إنها بئر "العهن" المعروفة أيضًا بـ"اليسيرة"، التي ارتوت منها يد النبي محمد ﷺ، وتوضأ منها، وسمّاها بنفسه، ودعا لها بالبركة.



وتُعد البئر من أبرز المعالم المرتبطة بالسيرة النبوية في المدينة، حيث حملت قيمة روحية وتاريخية جمعت بين الأثر والمكان، وظلت شاهدة على تفاصيل من حياة خير البشر ﷺ.



هذا الموضع المبارك، الذي صانته الأرض وأبقته الذاكرة، لا يزال حاضرًا في وجدان الزائرين، ومقصِدًا لمن أراد أن يتأمل في مظاهر البركة التي بقيت حيّة في تفاصيل المكان.