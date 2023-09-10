اجتماع ولي العهد والرئيس التركي.. استعرضا أوجه العلاقات الثنائية وفرص تطويرها

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والوفد الرسمي للرئيس التركي.