اجتماع ولي العهد والرئيس التركي.. استعرضا أوجه العلاقات الثنائية وفرص تطويرها

حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والوفد الرسمي للرئيس التركي.