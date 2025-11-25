الملحقية الدينية تختتم مسابقة القرآن في نيجيريا بمشاركة واسعة وتكريم للفائزين

اختتمت الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا، نيجيريا، المسابقة الوطنية لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره، التي نُظمت بالتعاون مع مركز الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان دان فوديو في سوكوتو، وذلك برعاية القائم بالأعمال سعد بن فهد المري، وبحضور الملحق الديني المكلف يحيى السفياني، وعدد من كبار المسؤولين والعلماء والأكاديميين، من بينهم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري السابق الدكتور عيسى علي بانتامي.