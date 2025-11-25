الملحقية الدينية تختتم مسابقة القرآن في نيجيريا بمشاركة واسعة وتكريم للفائزين

اختتمت الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا، نيجيريا، المسابقة الوطنية لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره، التي نُظمت بالتعاون مع مركز الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان دان فوديو في سوكوتو، وذلك برعاية القائم بالأعمال سعد بن فهد المري، وبحضور الملحق الديني المكلف يحيى السفياني، وعدد من كبار المسؤولين والعلماء والأكاديميين، من بينهم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري السابق الدكتور عيسى علي بانتامي.
وشهد الحفل الختامي حضورًا لافتًا من المتسابقين من مختلف ولايات نيجيريا، إلى جانب اهتمام واسع من المؤسسات التعليمية المعنية بالبرامج القرآنية.
وأعرب سعد بن فهد المري في كلمته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على دعمهما المستمر لخدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه عالميًا. كما ثمّن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دعم البرامج القرآنية، وأشاد بدور الملحقية في نيجيريا في تعزيز العمل الديني والتعليمي.
وأكد أن تنظيم هذه المسابقة يأتي ضمن جهود المملكة وريادتها في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، منوهًا بمبادراتها المتعددة مثل طباعة المصحف الشريف وتوزيعه، وتنظيم مسابقات محلية وإقليمية ودولية في الحفظ والتلاوة والتفسير.
واختُتم الحفل بتكريم الفائزين في المسابقة، وسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم، والدور البارز الذي تقوم به المملكة في دعم البرامج القرآنية والتعليمية في نيجيريا.