بنك التنمية الاجتماعية وجمعية الثقافة والفنون يستعرضان أبرز مبادرات "بنك الفن"

وأشارت الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن في كلمتها إلى أن الجمعية، منذ أكثر من خمسين عامًا، حملت على عاتقها مسؤولية رعاية المواهب الفنية والثقافية، ووقفت إلى جانب المبدعين حتى باتت شاهدة على ما تحقق اليوم من إنجازات، مؤكدة أن التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية يمثل انفراجة جديدة تمكّن الفنانين عبر منصة محوكمة ومتطورة.