بنك التنمية الاجتماعية وجمعية الثقافة والفنون يستعرضان أبرز مبادرات "بنك الفن"

بحضورالأميرة هيفاء بنت عبد المحسن، مديرة التطوير والشراكات في جمعية الثقافة والفنون بالرياض، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، نظم بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون لقاءً إعلاميًا في مقر "جادة 30" بالرياض، جرى خلاله استعراض أبرز المبادرات والإنجازات التي حققتها مبادرة "بنك الفن" في تمكين الفنانين السعوديين، ودعم المنظومة الإبداعية الوطنية، وتعزيز حضورهم في المشهدين الثقافي والإبداعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 و"عام الحرف اليدوية 2025".
وانطلق مشروع "بنك الفن" عام 2022 بهدف تمكين الفنانين السعوديين واستثمار المواهب الفنية عبر منصة إلكترونية استقطبت أكثر من 2540 فنانًا قدّموا نحو 6730 عملًا متنوعًا بين اللوحات التشكيلية والأعمال الحرفية والمنسوجات. وشهدت المرحلة الأولى للمشروع في 2023 تزيين المبنى الرئيسي للبنك بالرياض بأعمال فنية تعكس الهوية الثقافية للمملكة، فيما توسع نطاق المرحلة الثانية في 2025 ليشمل اقتناء أعمال فنية لتزيين فروع البنك في سبع مدن حول المملكة، بما يعزز حضور الفنون والحرف اليدوية في الفضاء العام ويُرسخ الهوية البصرية للمؤسسات بأسلوب معاصر.
وأشارت الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن في كلمتها إلى أن الجمعية، منذ أكثر من خمسين عامًا، حملت على عاتقها مسؤولية رعاية المواهب الفنية والثقافية، ووقفت إلى جانب المبدعين حتى باتت شاهدة على ما تحقق اليوم من إنجازات، مؤكدة أن التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية يمثل انفراجة جديدة تمكّن الفنانين عبر منصة محوكمة ومتطورة.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي التزام البنك بدعم القطاع الثقافي والإبداعي باعتباره أحد محركات التنمية الوطنية، مشددًا على أهمية الشراكات المؤسسية لتحقيق أثر مستدام.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لجمعية الثقافة والفنون الأستاذ خالد الباز أن الفنون في المملكة تشكّل مرآة للمجتمع ونافذة للعالم، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به مشروع "بنك الفن" في إبراز إبداعات الفنانين وإتاحة الفرص أمامهم لبناء مسار مهني مستدام.
كما استعرض الدكتور عبد الله تفاصيل المنصة، مبينًا أنها منصة وطنية موثقة عبر النفاذ الوطني، تضم لجانًا أكاديمية وفنية لتحكيم واختيار الأعمال وفق معايير محلية وعالمية، وأسهمت في تنظيم مئات المشاركات ضمن فعاليات مختلفة، إضافة إلى كونها مصدرًا مهمًا للبيانات البحثية وتنمية المهارات الفنية وتعزيز الاقتصاديات الإبداعية في المملكة.
يُذكر أن منصة "بنك الفن" أُطلقت عام 2022 كمبادرة نوعية من بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، لتكون حاضنة رقمية وواجهة احترافية لتسويق أعمال الفنانين والحرفيين، بما يلبي احتياجات الجهات الحكومية والخاصة.