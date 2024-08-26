"إغاثي الملك سلمان" يقدم مساعدات إغاثية للمتضررين من انهيار سد "أربعات" في السودان

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع سفارة المملكة في السودان والجهات ذات الصلة من الجانب الحكومي، وعبر شركائه المنفذين بتقديم مساعدات إغاثية للمتضررين من انهيار سد "أربعات" في ولاية البحر الأحمر وأدى إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وإتلاف البنية التحتية وحدوث أضرار كبرى في الممتلكات.