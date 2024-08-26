"إغاثي الملك سلمان" يقدم مساعدات إغاثية للمتضررين من انهيار سد "أربعات" في السودان

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع سفارة المملكة في السودان والجهات ذات الصلة من الجانب الحكومي، وعبر شركائه المنفذين بتقديم مساعدات إغاثية للمتضررين من انهيار سد "أربعات" في ولاية البحر الأحمر وأدى إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وإتلاف البنية التحتية وحدوث أضرار كبرى في الممتلكات.
ويعمل المركز على تقديم مساعدات عاجلة إيوائية وغذائية تستهدف 6,000 فرد من المتضررين.
يُذكر أن المركز يعمل على تقديم مساعدات إنسانية في جميع القطاعات تستهدف المتأثرين بالصراع في جميع ولايات السودان.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لحرص المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.