غدًا الأحد.. انطلاق اختبارات الفصل الأول والمركزية لطلبة "تعليم الرياض"

وحددت إدارة تعليم الرياض يوم الأحد 15 رجب 1447هـ موعدًا للاختبار المركزي في مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ويوم الاثنين 16 رجب لاختبار مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، والثلاثاء 17 رجب لاختبار مادة اللغة العربية للصف الثالث المتوسط، على أن تبدأ الاختبارات المركزية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وضمن اليوم الدراسي.