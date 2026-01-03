غدًا الأحد.. انطلاق اختبارات الفصل الأول والمركزية لطلبة "تعليم الرياض"

تشهد مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأحد، انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، إلى جانب الاختبارات المركزية للعام الدراسي الحالي.
وحددت إدارة تعليم الرياض يوم الأحد 15 رجب 1447هـ موعدًا للاختبار المركزي في مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ويوم الاثنين 16 رجب لاختبار مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، والثلاثاء 17 رجب لاختبار مادة اللغة العربية للصف الثالث المتوسط، على أن تبدأ الاختبارات المركزية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وضمن اليوم الدراسي.
ونصّت تعليمات الاختبارات النهائية على أن تكون جميع الاختبارات التحريرية ضمن اليوم الدراسي، مع ضرورة استخراج نتائج الطلاب والطالبات (إشعار الفصل الدراسي الأول) وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 19 رجب 1447هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدّت حملة اتصالية توعوية لفترة الاختبارات، تتضمن العديد من الإرشادات التوعوية والتثقيفية عبر عدد من المنتجات الإعلامية.
وأشار الثميري إلى تخصيص خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية دعمًا للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، وللمساهمة في تهيئتهم لاجتياز اختبارات نهاية الفصل بثقة واطمئنان.
وشدد على أهمية دور الأسرة خلال هذه الفترة، من حيث تهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة ومتابعة الأبناء خلال أداء الاختبارات.