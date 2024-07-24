توقعات بحضور واسع.. منتدى الرياض الاقتصادي يكثف جهوده لاستكمال دراسات دورته الـ11

وحول هذه الدراسات والآلية التي يتبعها المنتدى في إعدادها، أوضح الدكتور خالد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس أمناء المنتدى أن المنتدى يسعى انطلاقًا من مسؤوليته كمركز فكري اقتصادي، لتشخيص القضايا الرئيسية التي تجابه الاقتصاد الوطني وتسليط الضوء عليها من خلال إعداد دراسات رصينة بشأنها ترسم أطر حلول ومقترحات لمواجهة هذه التحديات، بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني؛ مؤكدًا أن المنتدى يتبع هذه المنهجية منذ انطلاقته قبل أكثر من عقدين.