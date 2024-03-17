اقفل فمك.. "الخضيري": لا يخدعنك باعة "أدوية تخفيف الوزن" وهذا ما عليك فعله

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم الوقوع في خداع بائعي أدوية تخفيف الوزن، مشيراً إلى أن الآثار الصحية للمُكملات خطيرة، ويمكن تفاديها بطريقةٍ أخرى فاعلة.
وقال "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يخدعوك بائعو أدوية تخفيف الوزن بما يسمونه "مُكملات"، فهي أدوية ضارّة ذات آثار صحية خطيرة، فأنت تستطيع تخفيف الوزن بإقفال فمك عن مزيدٍ من المعجنات والحلويات والمقليات وغيرها".
وأردف: "تناول كل شيء، لكن باعتدالٍ وبكميةٍ قليلة جداً، وزد من الورقيات والخس والخيار والطماطم والبصل والجزر والخضراوات والفواكه واللحم والدجاج والسمك والبيض والأجبان والألبان".
وتابع: "المهم التنويع وتقليل الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية؛ كالمعجنات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وغيرها".