اقفل فمك.. "الخضيري": لا يخدعنك باعة "أدوية تخفيف الوزن" وهذا ما عليك فعله

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم الوقوع في خداع بائعي أدوية تخفيف الوزن، مشيراً إلى أن الآثار الصحية للمُكملات خطيرة، ويمكن تفاديها بطريقةٍ أخرى فاعلة.