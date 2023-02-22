حزمة من الفعاليات... أمانة حائل تكمل استعداداتها ليوم التأسيس.. تعرّف على التفاصيل

رفعت أمانة حائل 3400 علم في الميادين العامة والطرق الرئيسة، وقامت بتركيب 420 مجسماً في المناطق الحيوية وفعلّت 21 شاشة تلفزيونية تقدم بها عروضاً مصورة لذكرى يوم التأسيس.
وأوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الأمانة أضاءت 35 دواراً، وقامت بتزيين مبنى الأمانة الرئيس بالإضافة لـ21 مبنى آخر بكشافات جمالية منوعة.
وأضاف المهندس الزايدي أنه تم تركيب 520 بنرات ولوحات إعلانية بأماكن متفرقة جميعها تحمل هوية ذكرى يوم التأسيس، وإقامة 16 فعالية مشتركة بين القطاعات الحكومية والأهلية.
وأشار الزايدي أن الأمانة خصصت معرضاً يوم التأسيس في حديقة السلام يومي الأربعاء والخميس من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً، فيما خصصت الألعاب النارية بحديقة السلام يوم الجمعة عند الساعة العاشرة والنصف مساء، كما حددت عروض الضوء والصوت بحديقة السلام وجبال عقدة وواجهة المغواة يومي الأربعاء والخميس من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً.
ونوه بوجود حزمة من العروض الوثائقية والسينمائية بحديقة السلام، ومجسمات وشخصيات كرتونية بحديقة السلام ومنتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد وقاردن مول، وفعالية تصوير أزيائنا الوطنية بحديقة السلام، إضافة إلى لوحة مشاعركم بيوم التأسيس بحديقة السلام ومنتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد وقاردن مول، وكذلك منطاد يوم التأسيس بحديقة السلام ومنتزه الأميرعبدالعزيز بن سعد ومنتزه الفجر وواجهة المغواة، وستكون هذه الفعاليات يومي الأربعاء والخميس من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً.