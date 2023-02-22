حزمة من الفعاليات... أمانة حائل تكمل استعداداتها ليوم التأسيس.. تعرّف على التفاصيل

وأشار الزايدي أن الأمانة خصصت معرضاً يوم التأسيس في حديقة السلام يومي الأربعاء والخميس من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً، فيما خصصت الألعاب النارية بحديقة السلام يوم الجمعة عند الساعة العاشرة والنصف مساء، كما حددت عروض الضوء والصوت بحديقة السلام وجبال عقدة وواجهة المغواة يومي الأربعاء والخميس من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً.