"النمر" يحدّد 6 أركان رئيسية للتدفئة المثالية في الشتاء للحفاظ على الصحة

أوضح الدكتور خالد النمر مجموعة من الأركان الأساسية للتدفئة المثالية خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن الالتزام بها يسهم في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل التعرض لمضاعفات البرد.
وبيّن النمر أن اللباس متعدد الطبقات يُعد حجر الأساس في التدفئة، مشيرًا إلى أهمية اختيار طبقة داخلية قطنية لامتصاص العرق، تليها طبقة وسطى من الصوف للعزل الحراري، ثم طبقة خارجية من البوليستر لمنع دخول الهواء البارد.
وأكد أهمية الحركة الخفيفة داخل المنزل لتنشيط الدورة الدموية، إلى جانب ضرورة التهوية الآمنة لمكان الجلوس لتجديد الهواء دون التعرّض لتيارات باردة مباشرة.
وأشار إلى أن التدرّج الحراري عند الانتقال بين الأماكن من العوامل المهمة لتجنّب الصدمات الحرارية، مع التشديد على تدفئة الرأس والقدمين لكونهما أكثر أجزاء الجسم فقدانًا للحرارة.
واختتم النمر توصياته بالتأكيد على دور المشروبات الساخنة في الإحساس بالدفء والمساعدة على مواجهة برودة الطقس، ضمن منظومة متكاملة للتدفئة الصحية خلال الشتاء.