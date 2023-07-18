بدأ بمديرية شرطة بمكة.. كيف أرسى المؤسس دعائم الأمن والأمان في البلاد وفق رؤية مدروسة؟

وكانت أعمال الشؤون الداخلية جزءًا من أعمال النيابة العامة في الحجاز، ولم يوضع أي ترتيب للتفريق النوعي بين أعمالها وأعمال النيابة حتى صدور نظام مجلس الوكلاء عام 1931م، الذي أبقاهما معًا، لكن أوضح أعمال كل منهما، ونص على كون وزارة الداخلية مرجعا لدوائر الصحة والمعارف والبريد والبرق والكرنتينات والشرطة العامة والمحاكم الشرعية والبلديات، فكان النائب العام الأمير فيصل بن عبدالعزيز، يوقع فعليًّا على ما يتعلق بهذه الدوائر بصفته وزير الداخلية، وعلى غيرها بصفته النائب العام.